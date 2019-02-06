Тяжелое ДТП в Азербайджане, есть погибший и пострадавший

В Газахе произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, автомобиль марки "ВАЗ-21011" врезался в дерево, в результате чего погиб Мамедов Эльмир Ариф оглы (1997), пострадал Гусейнов Роман Кямран оглы.

Раненый помещен в больницу, его лечение проходит в реанимационном отделении.

По факту ведется расследование.

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