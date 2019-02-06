В Баку почтили память Гара Гараева - ФОТО

В Аллее почетного захоронения в Баку состоялось мероприятие, посвященное 101-летию со дня рождения видного представителя азербайджанской культуры, выдающегося композитора, известного ученого-педагога и общественного деятеля, народного артиста СССР, лауреата Государственных премий СССР и Азербайджана, академика Гара Гараева, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Память выдающегося композитора почтили видные деятели культуры и искусства, представители общественности.

Выступая на мероприятии, председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка Франгиз Ализаде рассказала о жизни и творчестве Гара Гараева. Было подчеркнуто, что выдающийся композитор, творчество которого опирается на богатые национальные корни - одна из личностей, обеспечивших развитие азербайджанской музыки на новом этапе.

Композитор Эльнара Дадашева в своем выступлении отметила, что поиски композитора в области ритма и музыкальных форм основывались на особенностях музыкального мышления азербайджанского народа, а также лучших образцах композиторских школ и музыкальных течений прошлых веков.

Директор Центральной школы искусств имени Гара Гараева Азиз Гараюсифли подчеркнул, что сочинения композитора завоевали славу в мире, созданные им балеты были поставлены на сценах многих театров стран бывшего СССР и мира.

На мероприятии было отмечено, что на протяжении всего своего творческого пути Гара Гараев работал во имя развития азербайджанской музыки. Произведения великого композитора и сегодня звучат на мировых музыкальных площадках.

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