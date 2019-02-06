В Баку презентовали книгу "Россия глазами зарубежных журналистов" - ФОТО

В Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку состоялась презентация книги азербайджанских журналистов-международников Заура Бабаева и Фархада Нуриева "Россия глазами зарубежных журналистов". Об этом, как передает Day.Az, сообщили Trend в пресс-службе РИКЦ.

Авторы книги собирали материал в течение 25 лет. В издании они поделились видением перспектив развития политико-правовых, торгово-экономических, культурных и гуманитарных отношений России и Азербайджана. Новая книга вызвала большой интерес у специалистов. Среди гостей были посол России в Азербайджане Михаил Бочарников, руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов, депутат Милли Меджлиса Эльмира Ахундова, заслуженный работник культуры Зарифа Салахова и другие.

Первый тираж книги будет передан во все вузы Азербайджана. В скором времени авторы приступят к работе над второй частью книги. Книга посвящена 25-летию со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Россией.

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