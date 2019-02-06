Опубликован список пострадавших в результате землетрясения в Азербайджане

Стали известны имена лиц, обратившихся на Станцию скорой медицинской помощи Шамахинского района после землетрясения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, за медицинской помощью обратились 19 человек:

1. Керимова Сахиля

2. Ширалиева Кёнуль

3. Мирзалиева Азиза

4. Аскерова Нюбар

5. Садыгов Хасрат

6. Бахшиева Махругат

7. Исмаилова Латифа

8. Билалов Эльмар

9. Керимов Рустам

10. Сулейманова Арзу

11. Ханкишиева Ягут

12. Ахмедова Зульфия

13. Салахова Вафа

14. Алиева Ясер

15. Шукюрова Айгюль

16. Зейналов Сахраб

17. Мехтиева Афаг

18. Мехтиев Гасан

19. Адилова Арзу

После оказания первой медицинской помощи все они были отпущены домой.

Напомним, что со вчерашнего дня и до сих пор на территории страны были зарегистрированы пять землетрясений. Первое землетрясение было зафиксировано вчера в 23:19 по местному времени в 7 км южнее станции Пиргулу на территории Агсу силой 4 балла. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 10 км. Это землетрясение в эпицентре ощущалось силой 5 баллов, в окрестных районах - до 4,3 балла.

Последнее землетрясение было зарегистрировано в 04:25 в 9 км южнее станции Пиргулу на территории Исмаиллы. Три из произошедших землетрясений ощущались.

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