Сотрудникам клиники Лейлы Шихлинской грозят длительные сроки
Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по делу о хищениях в крупных размерах из клиники, возглавляемой народной артисткой Азербайджана, актрисой Лейлой Шихлинской. Обвиняемые - некогда работавшие в клинике - главбух Шахла Аббасова, Сакина Гасымова, Айтен Гусейнова, Медина Хусеева, Елена Абдуллаева и др.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, на процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева выступил государственный обвинитель.
В своем выступлении прокурор попросил приговорить Ш.Аббасову к 9 годам, Е.Абдуллаеву к 2 годам, С.Гасымову, А.Гусейнову, М.Гусейнову к 5 годам лишения свободы и арестовать обвиняемых в зале суда.
Очередное заседание суда назначено на 12 февраля.
Согласно экспертному заключению, потерпевшей был нанесен ущерб в размере 56 тыс. манатов.
Отметим, что обвиняемым инкриминируются преступные деяния по статьям 313 (должностной подлог) и 179.3.2 (присвоение в крупных размерах) УК Азербайджана.
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