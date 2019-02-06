В Сумгайыте появятся новые автобусы

В Сумгайыте, на маршрутные линии было запущено свыше 200 автобусов турецкого производства.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом было сказано в ходе отчетного совещания, посвященного итогам социально-экономического развития Сумгайыта в 2018 году и предстоящим задачам.

Было отмечено, что с целью улучшения оказываемых населению транспортных услуг с маршрутных линий были сняты маловместительные, непригодные для эксплуатации, не отвечающие экологическим требованиям транспортные средства. Для удобства пассажиров были доставлены и запущены на маршрутные линии 206 пассажирских автобусов турецкого производства.

В течение года в Сумгайыте была продолжена работа по установке новых остановок современного образца.

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