В Азербайджане привлечены к ответственности более 130 глав муниципалитетов

В Азербайджане в прошлом году к административной ответственности были привлечены 133 председателя муниципалитета.

Об этом, как передает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, говорится в "Докладе по осуществлению административного контроля над деятельностью муниципалитетов за 2018 год".

В докладе отмечается, что был принят ряд мер для усиления административного контроля над своевременным представлением муниципальных актов, предусмотренным в шестой статье закона "Об административном контроле над деятельностью муниципалитетов".

Согласно статье 549.2 Кодекса об административных правонарушениях, в отношении 143 должностных лиц были составлены протоколы об административных правонарушениях и направлены в суды. В соответствии с этим протоколами, 133 председателя муниципалитетов были привлечены к административной ответственности, 10 протоколов пока рассматриваются.

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