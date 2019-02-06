Какой будет погода завтра

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами ночью и утром будет туман, юго-западный ветер вечером сменится северо-западным. Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, передает Day.Az.

Температура воздуха в Абшеронском полуострове ночью составит 5-7, днем 8-11 градусов тепла, в Баку ночью 5-7, днем 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление опустится с 767 миллиметров до 761 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 65-75, днем 55-60 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, местами ночью и утром будет туман. Западный ветер в отдельных местах будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 0-5, днем 9-14 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 4-9 градусов тепла.

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