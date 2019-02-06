В Баку пройдет интерактивное шоу, посвященное празднику Новруз

Во Дворце Гейдара Алиева 22 марта в 13.00 будет представлена интерактивная, интересная и музыкальная программа для детей "Sehrli Novruz" (Волшебный Новруз). Об этом сообщили Trend организаторы вечера, передает Day.Az.

Юным зрителям будет представлено яркое и красочное шоу с участием любимых персонажей Новруза - Кёсы, Кечала и Бахар гызы. Своими выступлениями порадуют танцевальные коллективы и певцы, иллюзионисты и юмористы, для детей будут проведены увлекательные игры.

Цена билетов от 6 до 25 манат. Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах Службы ASAN, торговых центрах Gənclik и 28 Mall, онлайн на www.iticket.az. Телефоны для справок: (012) 441-21-31.

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