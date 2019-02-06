Землетрясение повредило десятки домов в Шамахе - ФОТО

В результате землетрясения, произошедшего 5 февраля в 23.00, в селах были разрушены 25, а в городе - 17 домов.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в комиссии по чрезвычайным ситуациям района, землетрясение вызвало панику у жителей, передает Day.Az.

В отделение скорой помощи больницы поступило 19, в терапевтическое отделение - 4, в хирургическое отделение - 3 вызова. Пациенты, получив амбулаторное лечение, были выписаны домой. В реанимацию поступило 5 человек и в настоящее время один из них проходит лечение, состояние которого оценивается как удовлетворительное.

В результате подземных толчков в районе в течение около 40 минут наблюдались перебои в электроснабжении. Подача электроэнергии была восстановлена в 00.10. В связи с утечкой газа, произошедшей в результате обрушения некоторых домов и несущих стен в городе, с 00.00 подача "голубого топлива" была приостановлена.

В настоящее время продолжается осмотр.

Напомним, что произошедшее 5 февраля в 23.31 по местному времени в 11 километрах к северу-западу от станции Пиргулу на территории Исмаиллы землетрясение привело к серьезным последствиям. Министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров и глава Исполнительной власти Шамахинского района Таир Мамедов провели осмотр поврежденных домов, территории.

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