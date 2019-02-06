В Баку открылись два новых почтовых отделения - ФОТО

Со стороны ООО "Азерпочт" Министерства транспорта, связи и высоких технологий после реконструкции, отвечающей современным стандартам, сданы в эксплуатацию два почтовых отделения в Баку.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в ООО, почтовые отделения номер 1, расположенное по улице Истиглалият, 53, и номер 22 - на улице Самеда Вургуна, 145 в Баку, полностью реконструированы в соответствии с новой концепцией ООО "Азерпочт", передает Day.Az.

Здесь созданы все условия для оказания услуг гражданам на высоком уровне.

После реконструкции в обоих почтовых отделениях установлены аппараты электронной очереди. Пользователям, помимо традиционных видов почтовых услуг, доступны также финансовые услуги. Также в почтовых отделениях помимо платежной системы SmartPay обеспечен прием платежей (коммунальных услуг, услуг мобильной и стационарной связи и т.д.).

Также ООО "Азерпочт" обеспечило круглосуточный обмен валюты в почтовом отделении номер 22 в Баку.

Главной целью модернизации почтовых филиалов и отделений "Азерпочт" является оказание гражданам услуг, отвечающих высоким стандартам, обеспечение удобства и предотвращения потери лишнего времени, а также усиление прозрачности.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook