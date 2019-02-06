В Азербайджане произошло более 130 подземных толчков - ФОТО

В результате землетрясения в Исмаиллинском районе трещины появились в домах, не отвечающих нормативам, при строительстве которых использовались некачественные материалы.

Об этом в среду сказал директор Республиканского центра сейсмологической службы Гурбан Етирмишли, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, вчера в Азербайджане произошло два ощутимых землетрясения. Одно - магнитудой пять, другое - магнитудой шесть.

"Во время землетрясений на территории наблюдался сильный выброс энергии. Это означает, что теперь на этой территории не будет землетрясения магнитудой выше шести. Может произойти ощутимое землетрясение, но не настолько сильное", - добавил Етирмишли.

Етирмишли напомнил, что Шамахы-Исмаиллинский регион исторически является сейсмоактивным, и добавил, что со вчерашнего дня по настоящее время зарегистрировано более 130 слабых толчков.

"Это слабые толчки магнитудой до трех", - сказал директор центра.

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