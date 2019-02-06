Почему землетрясение не ощущалось на всей территории Баку? - ОТВЕТ ЭКСПЕРТА

Землетрясение магнитудой шесть в Исмаиллинском районе является землетрясением средней силы.

Об этом в среду сказал директор Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана Гурбан Етирмишли, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, вчерашнее землетрясение ощущалось в многоэтажных зданиях в Хатаинском, Ясамальском и Насиминском районах Баку.

Как отметил Етирмишли, на всей территории Баку землетрясение не ощущалось, что связано с его сложной геологической структурой.

"Геологическая структура Баку очень сложная. Поэтому сейсмичность каждой территории в Баку, где ведется строительство, должна определяться точно", - добавил директор центра.

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