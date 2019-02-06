Почему землетрясение не ощущалось на всей территории Баку? - ОТВЕТ ЭКСПЕРТА
Землетрясение магнитудой шесть в Исмаиллинском районе является землетрясением средней силы.
Об этом в среду сказал директор Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана Гурбан Етирмишли, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, вчерашнее землетрясение ощущалось в многоэтажных зданиях в Хатаинском, Ясамальском и Насиминском районах Баку.
Как отметил Етирмишли, на всей территории Баку землетрясение не ощущалось, что связано с его сложной геологической структурой.
"Геологическая структура Баку очень сложная. Поэтому сейсмичность каждой территории в Баку, где ведется строительство, должна определяться точно", - добавил директор центра.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!