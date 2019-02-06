Водители, будьте внимательны на этой бакинской дороге!
6 февраля 2019 18:29 111
На пятикилометровом участке автомобильной дороги Бакинская кольцевая-1 в направлении от Локбатанского круга в сторону города ведутся ремонтно-восстановительные работы, сообщает в среду Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, передает Day.Az.
Цель работ - обеспечить безопасное движение автотранспортных средств.
Госагентство призывает водителей быть внимательными во время движения по этой дороге, соблюдать правила дорожного движения и следовать временным указателям, установленным на этой дороге на время ремонта.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!