Водители, будьте внимательны на этой бакинской дороге!

6 февраля 2019 18:29

На пятикилометровом участке автомобильной дороги Бакинская кольцевая-1 в направлении от Локбатанского круга в сторону города ведутся ремонтно-восстановительные работы, сообщает в среду Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, передает Day.Az.

Цель работ - обеспечить безопасное движение автотранспортных средств.

Госагентство призывает водителей быть внимательными во время движения по этой дороге, соблюдать правила дорожного движения и следовать временным указателям, установленным на этой дороге на время ремонта.

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