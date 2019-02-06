В Азербайджане пресекли незаконную перевозку сигарет

6 февраля 2019 20:05

В Главное оперативно-следственное управление Государственного таможенного комитета Азербайджана поступила информация о незаконной перевозке, хранении и реализации табачных изделий без акцизных марок, сообщает в среду Trend со ссылкой на госкомитет, передает Day.Az.

В результате совместных оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками оперативных управлений Главного оперативно-следственного управления и Главного южного территориального управления Госкомитета, был задержан гражданин Азербайджана Алиев Ибрагим Азим оглу. У него были обнаружены и изъяты 5000 сигарет Marlboro Gold, 2200 сигарет Marlboro Flavor Code, 9600 сигарет Kent İnfina, 7800 сигарет Kent White, 19200 сигарет Kent Silver, 6000 сигарет Cavallo, 1600 сигарет Senator - в общей сложности 51400 сигарет.

По факту ведется расследование.

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