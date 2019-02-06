ИВ Шамахы о количестве разрушенных в результате землетрясения домов

В Шамахы увеличилось число домов, где зарегистрированы разрушения в результате землетрясения.

Об этом в среду сказала Trend заместитель главы Исполнительной власти Шамахинского района Гюльниса Алекберова, передает Day.Az.

По ее словам, в настоящее время проводятся исследования.

"Глава Исполнительной власти и представители комиссии по чрезвычайным ситуациям все еще находятся на территории. Несмотря на сообщение о разрушениях в 25 домах в селах Шамахинского района и 17 домах в центре района, есть вероятность, что количество таких домов еще больше. Потому что в Исполнительную власть приходят люди и сообщают о разрушениях в домах. Это жилье регистрируется и проводится осмотр. Пока нет точной информации о количестве пострадавших домов", - сказала Алекберова.

Напомним, что со вчерашнего на территории страны были зарегистрированы пять землетрясений. Первое землетрясение было зафиксировано вчера в 23:19 по местному времени в семи километрах южнее станции Пиргулу на территории Агсуинского района силой четыре балла. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 10 километров. Это землетрясение в эпицентре ощущалось силой в пять баллов, в окрестных районах - до 4,3 балла.

Последнее землетрясение было зарегистрировано в 04:25 в девяти километрах южнее станции Пиргулу на территории Исмаиллинского района. Три из произошедших землетрясений ощущались.