Общество должно оказывать сопротивление злоупотреблениям в соцсетях - депутат

Общество в целом должно оказывать сопротивление злоупотреблениям в соцсетях.

Об этом сказала Trend депутат, директор Института востоковедения имени академика З.Буньятова Национальной академии наук Азербйджана, академик Гевхар Бахшалиева, передает Day.Az.

Бахшалиева сказала, что соцсети являются самым важным новшеством и достижением современности, серьезно влияют на человеческую жизнь и отношения и даже на изменение их характера.

"Соцсети устранили понятия места и расстояния между людьми, что открывает широкие возможности для легкого налаживания контактов между людьми, находящимися за тысячу километров друг от друга, вступать в общественную деятельность и вести обсуждения, а также налаживать личные связи. С этой точки зрения соцсети можно расценивать как уникальную возможность 21 века. Несомненно, что соцсети были созданы именно с позитивным намерением - для упрощения общения людей, ускорения обмена информацией. Но находятся и такие, которые используют каждую позитивную возможность в своих корыстных целях, для грязных намерений", - сказала Бахшалиева.

Академик подчеркнула, что правительство Азербайджана и лично Президент страны, учитывая указанные положительные качества социальных медиа, обеспечили в этой сфере полную свободу и прозрачность.

"Еще несколько лет назад Президент Ильхам Алиев на встрече с участниками V Всемирного конгресса новостных агентств, категорически отвергнув заявления против свободы слова и прессы в нашей стране, сказал: "Как можно говорить об ограничении свободы печати, если в нашей стране функционирует свободный интернет, нет цензуры, 75 процентов населения являются пользователями интернета?! Если в социальной сети - в Facebook и Twitter два миллиона наших граждан, то как можно ограничивать свободу печати?!" Несомненно, что за прошедшие после этих слов два с лишним года число пользователей и интернета, и соцсетей выросло еще больше. Хотя эта свобода обеспечивается не во всех странах мира. В ряде стран по тем или иным причинам применяется полное или частичное ограничение выхода в интернет. Несмотря на то, что и в Азербайджане время от времени звучат основанные на справедливом беспокойстве призывы, Президент Ильхам Алиев выступает принципиальным сторонником свободного интернета и свободной деятельности соцсетей. К сожалению, эта позиция главы государства, которая имеет большое стратегическое значение для нашей страны и общества, не оценивается правильно всеми гражданами. Встречаются личности и группы, которые злоупотребляют созданными условиями. А в ряде случаев мы наблюдаем, как выходя за рамки морально-этических норм, используются оскорбления, ругательства, и к этому невозможно оставаться равнодушным", - сказала Бахшалиева.

Депутат отметила, что в настоящее время соцсети превратились в место военной и идеологической борьбы.

"Как страна, находящаяся на военном положении, азербайджанские пользователи соцсетей также должны стараться проводить эффективную деятельность в этой сфере. Но некоторые так называемые активисты соцсетей вместо этого, преувеличивая даже самые незначительные проблемы в стране, на радость врагу взяли курс на то, чтобы обливать грязью нашу страну, и даже выбрали своей целью руководство страны и государства, а также парламент. Конечно, каждый пользователь соцсетей имеет право освещать негативные случаи, критиковать недостатки любой государственной структуры, с которыми он столкнулся. Никаких ограничений в связи с этим в стране нет. Наоборот, есть многочисленные факты, когда именно в соцсетях была адекватная реакция на недостатки в работе той или иной госструктуры, должностного лица, и проблема была оперативно устранена. Но некоторые не хотят воспользоваться этой возможностью. Они взяли курс на использование оскорблений, создание противоречий и общественной агрессии", - подчеркнула Бахшалиева.

Депутат добавила, что тем самым они служат, хотят этого или нет, интересам врагов Азербайджана. Потому что не секрет, что стабильность и последовательное развитие в стране беспокоят многие внешние силы, в первую очередь наших пресловутых соседей. Поэтому те, кто использует соцсети в качестве площадки для оскорблений и ругательств, нанося тем самым вред имиджу страны, должны видеть удовольствие, которое вызывают их действия у врагов, остановиться, подумать и пересмотреть свое поведение, считает депутат.

"Ясно, что в любой стране могут быть люди, которые недовольны деятельностью того или иного государственного органа либо чиновника, испытывают злость из-за какой-либо личной проблемы. Но это ни в коем случае не может быть поводом для избрания своей целью интересов государства и народа в целом. В том числе полностью неприемлемо представление некоторыми людьми, которые по определенным причинам покинули страну и поселились за рубежом, личных неприятностей в качестве национальной проблемы, преобладание личных амбиций над национальными интересами. Любое недовольство и критика должны выражаться законными средствами и в рамках этики. К тому же никто не может восстановить свое нарушенное право путем нарушения прав другого человека. Каждый, кто пишет что-то или распространяет материалы в соцсетях, должен помнить об этом", - сказала Бахшалиева.

Директор института сказала, что личные амбиции и интересы на самом деле не должны становиться предметом социальных медиа, потому что, как и видно из названия, это платформа для обсуждения имеющих социальное и общественное значение вопросов.

"Если отбросить все в сторону, то оскорбления и ругательства, вынесение на обсуждение личной жизни другого человека, его семьи являются прямым оскорблением этических ценностей нашего народа, которые формировались веками. Самое ужасное заключается в том, что эту аморальность оправдывают "заботой об Азербайджане". Таким людям можно сказать одно: если ты не считаешься с национальными ценностями Азербайджана, которым тысячи лет, поворачиваешься к ним спиной, твоя забота об Азербайджане ни что иное, как ложь. Наконец, нужно учитывать, что большую часть пользователей соцсетей составляют молодежь и подростки. И распространяемые здесь тексты и выступления, наполненные оскорблениями и ругательствами, несоответствующие этике, довольно негативно сказываются на поведении и культуре молодежи. Если проводящие эту позорную кампанию думают об Азербайджане, как они говорят, то эти люди должны осознавать, какой вред наносят морали и поведению молодежи, подростков, которые являются будущим Азербайджана", - отметила депутат.

Подчеркнув еще раз значимость и общественную пользу соцсетей, академик сказала, что резко осуждает использование социальных медиа в грязных целях, а также беспредел и оскорбления.

"Считаю важным проведение широкой агитации в этой сфере, а также выступление наших граждан, в первую очередь интеллигенции, со своей позицией по этому поводу. В отношении проводящих кампании с оскорблениями должны быть продемонстрированы мощное общественное осуждение и жесткая реакция со стороны самих пользователей соцсетей. Одним словом, общество само должно ответить на эти выступления, которые не красят наш народ", - подчеркнула Бахшалиева.