Академия наук Азербайджана утвердила план мероприятий в связи с 650-летним юбилеем Насими

Национальная академия наук Азербайджана утвердила план мероприятий в связи с 650-летним юбилеем Имадеддина Насими, сообщает Trend, передает Day.Az.

Выступивший на заседании Президиума НАНА в среду академик-секретарь отдела гуманитарных наук, академик Теймур Керимли напомнил, что Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О праздновании 650-летнего юбилея великого азербайджанского поэта Имадеддина Насими" и распоряжение об объявлении 2019 года в Азербайджане "Годом Насими".

Керимли отметил, что в целях решения вопросов, вытекающих из этих документов, в отделах гуманитарных науки и общественных наук НАНА подготовлен соответствующий план мероприятий.

Президиум утвердил план мероприятий в связи с проведение 650-летнего юбилея великого азербайджанского поэта Имадеддина Насими и дал соответствующие поручения.