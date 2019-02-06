В Стамбуле проходит XXII Евразийский экономический саммит - ФОТО

В Стамбуле начал свою работу XXII Евразийский экономический саммит, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На мероприятии, организованном Вагфом стратегических и социальных исследований Группы Мармара, Азербайджан представлен делегацией в широком составе.

В состав делегации входят помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, заместитель председателя Милли Меджлиса Валех Алескеров, министр энергетики Пярвиз Шахбазов, представители неправительственных организаций, журналисты.

В саммите участвуют высокопоставленные представители государств и правительств, бывшие президенты, депутаты, представители международных организаций, общественно-политические деятели. Мероприятие проводится под девизом "Ответственность за будущее".

На открытии саммита помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов зачитал поздравительное послание Президента Ильхама Алиева участникам мероприятия.

Затем выступили председатель Вагфа стратегических и социальных исследований Группы Мармара, профессор Аккан Сувер, министр энергетики Пярвиз Шахбазов, председатель Великого национального собрания Турции Бинали Йылдырым, руководитель Стамбульского объединения экспортеров одежды Мустафа Гюльтепе и другие.

На двухдневном саммите обсуждаются вопросы развития технологий и будущего человечества, роль искусственного интеллекта в экономике и энергетике, новые уровни глобализации, вопросы, связанные с водными ресурсами и энергией.

Вагф стратегических и социальных исследований Группы Мармара уже 22 года как проводит Евразийский экономический саммит как проект мира и диалога. Этот саммит, являясь важной платформой для обсуждения актуальных проблем, также вносит вклад в развитие региона и расширение сотрудничества.