Азербайджан решит жилищную проблему малоимущих молодых семей

В Азербайджане будут проведены мероприятия, направленные на решение социальных, жилищных, образовательных проблем нуждающихся в социальной защите малоимущих молодых людей и организации их свободного времени.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в связи с этим вносятся изменения в закон "О молодежной политике".

Согласно изменениям, обязанности государства в сфере реализации молодежной политики увеличились. Этими обязанностями являются социальная защита малоимущих молодых семей, поддержка научной деятельности молодых ученых, агитация волонтерства среди молодежи, создание неформальных и информальных условий для получения молодыми людьми образования, противодействие радикализму и другие меры.

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