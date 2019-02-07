В Центре Гейдара Алиева в Баку откроется выставка российских художников-авангардистов

В Центре Гейдара Алиева в Баку 17 февраля откроется выставка "До востребования. Коллекции русского авангарда региональных музеев. 1900-1930 Часть III". Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на Центр, передает Day.Az.

Экспозиция будет представлена из уникальных авангардных коллекций, собранных в региональных музеях 17 городов России. На выставке будет представлено 60 произведений таких признанных классиков авангарда как Каземир Малевич, Василий Кандинский, Александр Родченко, Владимир Татлин, Александра Экстер, Марк Шагал, а так же не столь известных мастеров - Виктора Барта, Алексея Грищенко, Алексея Моргунова, Сергея Романовича, Павла Мансурова и многих других, внесших значимый вклад в историю авангардного искусства.

Экспозиция объединяет в себе представленные в 2016 и 2017 годах в Москве экспонаты выставок "До востребования. Часть I" и "До востребования. Часть II" и охватывает период зарождения русского авангардизма в начале 1900-х годов и его регресс в 1930-е годы. Главная идея проекта - представить хранящиеся в коллекциях региональных музеев России произведения известных и менее известных художников-авангардистов, а также продемонстрировать основные стили русского искусства в первые тридцать лет 20 века.

Выставка, куратором которой выступает историк искусства, автор цикла монографий и изданий о русском авангардизме Андрей Сарабьянов, организовывается в рамках сотрудничества Еврейского музея и центра толерантности и Московского музея современного искусства. Экспозиция произведений художников-авангардистов будет представлена в Центре Гейдара Алиева до пятого мая.