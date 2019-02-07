БВШН и польский университет ВСБ подписали соглашения - ФОТО

В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) побывали руководители университета ВСБ (Польша). Польский университет на встрече, в которой приняли участие ректор БВШН Эльмар Гасымов и ответственные сотрудники вуза, представляли проректор по вопросам международного сотрудничества Рафал Ребилас и директор отдела международных отношений Павел Ургач. Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на вуз, передает Day.Az.

В ходе обсуждения были рассмотрены перспективы двустороннего сотрудничества с целью налаживания обмена, в том числе студентами, сотрудниками, а также научными и учебными материалами и осуществления совместных исследовательских и образовательных проектов. Затем состоялось подписание соответствующего Договора, нацеленного на реализацию этих инициатив.

На встрече было принято решение наладить сотрудничество и в сфере обучения в магистратуре и внедрить программу двойного диплома. В рамках сотрудничества студенты, обучающиеся в БВШН по программе MBA (Master of Business Administration), смогут параллельно учиться в университете ВСБ и получить по окончании вуза второй диплом - Республики Польша - по избранной специальности.

На встрече было подписано соответствующее соглашение. Оно, в частности, предусматривает учреждение специального научно-методического совета из числа специалистов для подготовки учебных планов и программ, организацию дистанционного (электронного) обучения студентов Высшей школы в университете с использованием современных интерактивных технологий.

Представители польского университета побывали в кампусе БВШН, ознакомились с условиями, созданными для учебы, отдыха и проживания студентов, осмотрели аудитории, учебные лаборатории, библиотеку и спортивный комплекс.

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