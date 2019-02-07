В Азербайджане произошли оползни - ФОТО
На автомобильных дорогах Азербайджана, проложенных на территориях, где недавно произошло землетрясение, образовались трещины.
Об этом в четверг сообщил Trend начальник отдела по связям с общественностью Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли, передает Day.Az.
В результате землетрясения 5 февраля в Шамахинском и Исмаиллинском районах на некоторых участках автодорог появились трещины, зарегистрированы оползни.
Наджафли сказал, что на 115-120-м километре автодороги Баку-Шамахы-Евлах в пяти местах появились трещины шириной в 1-3 сантиметра, на автодорогах Шамахы-Пиргулу-Демирчи и Чухурюрд-Гызмейдан-Пирбейли зарегистрированы трещины и оползни. Трещины также наблюдаются на автодороге Исмаиллы-Муганлы. В настоящее время на указанной дороге не наблюдается серьезных проблем, каких-либо ограничений для движения автотранспорта нет.
Сотрудники Госагентства проводят осмотр дорог, составляют акт по нанесенному дорогам ущербу.
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