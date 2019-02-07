"Мой Баку": удивительная история самой короткой улицы столицы - ФОТО

Улицу Ниязи можно с уверенностью назвать самой короткой улицей столицы, ведь только здесь, стоя в начале улицы, можно увидеть ее конец. Но, несмотря на небольшую протяженность, эта улица насыщена историей и очень интересна. Помимо истории, улица Ниязи, длиной всего 450 метров, расположена в центральной части города и выполняет связующую роль между проспектом Нефтяников и улицей Истиглалийят.

Ниязи отличается богатым и насыщенным архитектурным обликом, ведь здесь расположены два красивейших парка, Музей искусств, который представлен двумя историческими зданиями, филармония и другие представительные здания. Так удачно "обогатиться" улица смогла всего за полтора столетия.

До 1878 г. на Садовой улице (как раньше называлась ул. Ниязи), располагались лишь заведения, занятые изготовлением тары для перевозки нефтепродуктов по морю. Благодаря ликвидации и перенесению бондарных заведений ближе к промышленной зоне, район Садовой превратился в район буржуазных "чистых" кварталов. Застройка Садовой улицы началась в 1885 году и как бы подготовила "архитектурную почву" для формирования Николаевской улицы (Истиглалийят) - наиболее парадной части кольцевой магистрали.

Начнем прогулку с бывшего Лебединского переулка (ныне улица Шовкет Алекперовой). Здесь находится одна из самых известных в городе средних школ - №6. Прежде в этом здании располагались Тургеневская мужская и 3-я русско-татарская школы. Цлицы Ш.Алекперовой и Ниязи соединяются посредством маленького уютного сквера, который раскинулся здесь в 1935 году и носил имя Н.Нариманова.

Но самая главная достопримечательность улицы - это историческое здание Национального музея искусств. Точнее, сразу два архитектурных здания, отданных под музей.

Одно из зданий - это дом Дебура, во втором, построенном в 1885 году гражданским инженером М.Д.Ботовым, располагалась когда-то Мариинская гимназия.

Дом Дебура лишь по доброй памяти носил имя управляющего делами "Каспийского товарищества". Самому же ему здесь жить не довелось. В 1887 г. Лев Мартынович де Бур приобрел на торгах участок земли у Губернаторского сада на Садовой улице. Архитектором новостроящегося дома был небезызвестный главный городской инженер полковник фон дер Нонне. Строительство началось, однако в 1889 г. де Бур неожиданно скончался. Наследники продали участок с уже начатым строительством компании "Каспийское товарищество", основанной в 1886 г. Новое здание, исходя из размеров, было решено использовать не только как их контору, но и как жилой дом. Поэтому первоначальный проект дома был изменен. В нем появились 2 парадных входа - один для деловых, а другой - для частных нужд.

С архитектурой дома Дебура связана интересная история. Над входом со стороны Садовой улицы, находящимся прямо напротив Михайловского сада (ныне сад им. Вахида) и части Бакинской филармонии, располагается балкон. До сих пор экскурсоводы в Баку рассказывают гостям, что по просьбе жившего в этом доме нефтепромышленника сцена летнего зала филармонии была повернута так, чтобы он мог, сидя на балконе, слушать музыку и видеть там происходящее.

В 1918 году в доме Дебура располагался штаб английского командования, возглавляемый генералом В.М.Томсоном, который прибыл в Баку после распада Российской империи.

В 1921 году, через год после установления советской власти в Азербайджане, в здании бывшего "Каспийского товарищества" разместился Совет народных комиссаров Азербайджана, во главе которого стоял Нариман Нариманов. Именно в это время улица стала называться Наримановской, в 1939 году была переименована в честь летчика-испытателя, героя Советского союза В.П.Чкалова.

В 1933 году в доме поселился первый секретарь ВКП(б) Азербайджана Мир Джафар Багиров с семьей. В 1951 году секретарь ЦК КП Азербайджана М.Багиров передал этот дворец образованному в октябре 1937 года Музею искусств Азербайджана, которому было присвоено имя Р.Мустафаева.

Дом Дебура стал опорным сооружением при последующих перепланировках прилегающей части городской территории, а значительный объем и эффектное местоположение сделали его композиционным акцентом среди удачно поставленных зданий, утверждают архитекторы. Не случайно в сквере у дома Дебура проходят обмерную практику студенты архитектурного факультета университета архитектуры и строительства.

За Музеем искусств располагается не такое старое, но не менее знаковое для бакинцев здание - бывший Дворец пионеров им.Ю.Гагарина, который подготовил не одно поколение будущих художников и архитекторов...

Изучая старые фотографии города, можно увидеть, что при застройке улицы со стороны крепости были расположены жилые здания. В 60-х годах XX-го века они были снесены. Это позволило расширить Михайловский сад до проспекта Нефтяников.

Ниязи разделила со своей соседкой, улицей Истиглалийят еще одну столичную достопримечательность - Азербайджанскую государственную филармонию (бывший Дом Общественного собрания). В здании Общественного собрания, построенном в 1910-1912 годах, собирались сливки бакинского общества. После установления советской власти в Азербайджане в 20-х годах XX века, в этом здании стали собираться любители музыки, а также разрозненно действующие ансамбли и оркестры. 25 мая 1936 года на базе Управления симфоническими концертами при Бакинском совете рабоче-крестьянских и матросских депутатов в здании Общественного собрания была организована Азербайджанская государственная филармония.

Сегодня улица Ниязи - одна из интереснейших частей трассы Гран-при Азербайджана "Формулы-1". Из-за этого временно покрыта асфальтом знаменитая брусчатка. Очень скоро, в конце апреля, по этой исторической улице полетят болиды.

И это самая фантастическая, самая удивительная особенность нашего Баку - сочетать в себе, казалось бы, несочетаемое, и во всех ипостасях быть на высоте.

Лала Мамедова