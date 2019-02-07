Сколько человек пропали без вести в результате карабахского конфликта

В результате нагорно-карабахского конфликта в общей сложности пропало без вести более 4500 человек.

Об этом в четверг было сказано во время мероприятия, которое прошло в представительстве Международного комитета Красного Креста (МККК), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Было отмечено, что 3800 из них были зарегистрированы Бакинским представительством МККК, остальные Ереванским представительством и миссией Нагорного Карабаха.

В мероприятии было сказано, что 80 процентов пропавших без вести - военные.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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