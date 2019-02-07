В CinemaPlus прошел показ психологического триллера «Клаустрофобы» - ФОТО - ВИДЕО

В кинотеатре премиум-класса CinemaPlus, расположенном в ТЦ Gənclik Mall, за два дня до мировой премьеры прошёл показ психологического триллера, американского фильма ужасов режиссёра Адама Робитела "Клаустрофобы", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В очередной раз кинотеатр решил удивить своей декорацией - был установлен оригинальный декор в виде прозрачной коробки с цепями, имитирующий замкнутое пространство в виде квеста, использованный в фильме. Гости, среди которых были популярные исполнители Эльдар Гасымов и Диляра Кязымова, актеры Руслан Сабирли и Руфат Назар, журналисты, шоумены, блогеры и другие с большим удовольствием делали памятные фотографии и селфи.

В центре сюжета фильма - история шести незнакомых между собой молодых людей, которым предложили участие в квесте с выигрышем в миллион долларов. Участникам необходимо выбраться из комнаты, но вскоре они понимают, что попали в лабиринт, полный опасных высокотехнологичных ловушек. Героям придется приложить всю свою смекалку и выдержку, ведь на кону их жизни. В результате начинается совершенно непредсказуемая борьба за выживание.

Режиссёр фильма Адам Робител сыграл одну из главных ролей. В ролях: Дебора Энн Уолл, Тайлер Лабин, Тейлор Расселл, Логан Миллер, Ник Додани, Адам Робител, Джессика Саттон, Джей Эллис, Джейми-Ли Мани и Вере Тиндале.

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