Азербайджан закрывает известную достопримечательность - СРОКИ

Государственный историко-культурный и природный заповедник "Янардаг" будет закрыт для посетителей на три дня.

Об этом сообщили Trend в четверг в Государственном агентстве по туризму Азербайджана, передает Day.Az.

Сообщается, что в связи с профилактическими работами с седьмого по девятое февраля 2019 года заповедник будет закрыт. С 10 февраля заповедник вновь будет открыт для посетителей.

Янардаг - природный вечный огонь, горящий с древнейших времён на склоне холма в Азербайджане.

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