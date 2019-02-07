Азербайджан закрывает известную достопримечательность - СРОКИ
7 февраля 2019 13:31 898
Государственный историко-культурный и природный заповедник "Янардаг" будет закрыт для посетителей на три дня.
Об этом сообщили Trend в четверг в Государственном агентстве по туризму Азербайджана, передает Day.Az.
Сообщается, что в связи с профилактическими работами с седьмого по девятое февраля 2019 года заповедник будет закрыт. С 10 февраля заповедник вновь будет открыт для посетителей.
Янардаг - природный вечный огонь, горящий с древнейших времён на склоне холма в Азербайджане.
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