Баку и бакинцы 1900 года глазами французского барона - ФОТО
7 февраля 2019 14:14 277
Знаменитый французский ученый, археолог, антрополог и путешественник Жозеф де Бай (1853-1931) приехал в Российскую империю уже сложившимся ученым с богатым опытом ведения раскопок и многими опубликованными трудами.
Барон совершал археологические экспедиции по Центральной части страны, посетил Урал, Сибирь, Крым, Кавказ и Закавказье.
Кавказ Жозеф де Бай посещал много раз. В Закавказье, в различных губерниях и уездах Азербайджана, он был минимум три раза: в Баку и Елисаветполе - в 1900 г., в Эривани - в 1898 г.
Ниже Day.Az со ссылкой на azerhistory.com представляет читателям его фотографии Баку и бакинцев, сделанные в 1900 г.:
Усыпальница Ширваншахов в Ичери-Шехер
Шемахинские ворота, вид из Крепости
Ханская мечеть в Ичери-Шехер
Ханская мечеть в Ичери-Шехер
Полузамурованный вход в Диванхану в Ичери-Шехер
Мавзолей Яхья Бакуви в Ичери-Шехер
Мавзолей Яхья Бакуви в Ичери-Шехер
Полуразрушенная и ныне не существующая мечеть Кей-Кубада около мавзолея Яхья Бакуви в Ичери-Шехер
Ворота Мурада в Ичери-Шехер
Первая школа для девочек Гаджи Зейналабдина Тагиева
Вид на Набережную с моря в районе Таможенной пристани
Ворота в Губернаторском саду недалеко от Сальянских ворот в Крепость (около будущей Зоны Здоровья)
Бакинская изукрашенная арба
Два мира Баку. Баня.
БАКИНЦЫ в 1900 г.:
Торговец коврами на улице
Торговец коврами
Бакинец у ковровой лавки
Бакинка на Александровской набережной
Бакинка
Дети во дворе
Бакинец у Шамахинских ворот внутри Ичери-Шехер
Дети у мечети
Бакинцы
Улочка с торговыми рядами в Ичери-Шехер
Уличный писец
Аробщик
Молла
Торговец глиняной посудой
Погонщик верблюдов на улицах Баку
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