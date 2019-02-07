Баку и бакинцы 1900 года глазами французского барона - ФОТО

7 февраля 2019 14:14

Знаменитый французский ученый, археолог, антрополог и путешественник Жозеф де Бай (1853-1931) приехал в Российскую империю уже сложившимся ученым с богатым опытом ведения раскопок и многими опубликованными трудами.

Барон совершал археологические экспедиции по Центральной части страны, посетил Урал, Сибирь, Крым, Кавказ и Закавказье.

Кавказ Жозеф де Бай посещал много раз. В Закавказье, в различных губерниях и уездах Азербайджана, он был минимум три раза: в Баку и Елисаветполе - в 1900 г., в Эривани - в 1898 г.

Ниже Day.Az со ссылкой на azerhistory.com представляет читателям его фотографии Баку и бакинцев, сделанные в 1900 г.:

БАКИНЦЫ в 1900 г.:

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