Госкомитет Азербайджана предупредил о "вербовщиках" в соцсетях

Азербайджанское государство уделяет особое внимание вопросам семьи, в этом направлении принимаются соответствующие шаги.

Об этом в четверг сказала заместитель председателя Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Айнур Софиева во время мероприятия "Молодежь и семья: традиция и современный взгляд", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Софиева сказала, что необходимо исследовать причины, приводящие к проблемам в семьях.

"Реальность такова, что существуют определенные проблемы. К сожалению, институт семьи деформируется. В Европе в некоторых семьях вместо детей, заводят животных. Нам также хотят привить новую модель. Если обратить внимание на процессы, то заметим, что семейные ценности на Западе деформировались. Это создает демографические проблемы", - добавила Софиева.

Заместитель председателя Комитета также сказала, что должна ставиться цель сохранения национальных ценностей.

"Международные организации под предлогом защиты прав человека пропагандирую какие-то идеи. К сожалению, некоторые группы внутри страны их поддерживают. "Вербовщики" в социальных сетях служат определенным целям. Они стремятся оказать воздействия на умы людей. Насколько азербайджанские семьи готовы к этому? Наши семьи привержены некоторым ценностям, бережно сохраняемым на протяжении столетий. Конечно, несмотря на влияние времени, мы смогли до сегодняшнего времени сохранить фундаментальные ценности. Наша цель - донести их до будущих поколений", - сказала Софиева.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook