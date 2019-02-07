В зону землетрясения в Азербайджане привезли спецоборудование - ФОТО
7 февраля 2019 14:32 61
Сотрудники Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана продолжают реализовывать комплексные мероприятия в Агсуинском и Исмаиллинском районах в связи произошедшим в этом регионе 5 февраля землетрясением. Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на Центр, передает Day.Az.
Сотрудники Центра установили на территории вблизи эпицентра землетрясения дополнительные мобильные станции.
В настоящее время в Шамахинском, Исмаиллинском и Агсуинском районах проводятся дополнительные исследования.
О результатах исследования будет предоставлена дополнительная информация.
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