Азербайджанские гимнасты активно готовятся к кубку мира - ФОТО

Члены национальной команды Азербайджана и прибывшие на сборы Баку раньше остальных команды из Казахстана, Узбекистана и Болгарии дали старт тренировкам по батутной гимнастике и тамблингу в Национальной гимнастической арене.

Как сообщили Trend в Федерации гимнастики Азербайджана, 11 февраля на арене будут проведены контрольные сборы кубка. Планируется, что на этих сборах примут участие команды из Австралии, Новой Зеландии, Швейцарии и Грузии. Об этом передает Day.Az.

Напомним, что на кубке мира по батутной гимнастике (Баку, 16-17 февраля), который носит квалификационный характер на Олимпийские игры в Токио, борьбу будут вести около 300 гимнастов из 31 страны.