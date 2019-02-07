В Азербайджане наказали десятки сотрудников прокуратуры

В прошлом году 31 сотрудник прокуратуры был привлечен к дисциплинарной ответственности.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры, об этом в четверг сказал генпрокурор Закир Гаралов в ходе расширенного заседания коллегии, посвященного состоянию проделанных в 2018 году органами прокуратуры работ и обсуждению предстоящих задач. Заседание прошло при участии руководящего состава Центрального аппарата, Республиканской военной прокуратуры, прокуратуры Нахчыванской АР, военной прокуратуры Нахчыванской АР и прокуратур города Баку, а также военных районных (городских) и участковых прокуроров, передает Day.Az.

Учитывая, что обращения граждан были проверены неполностью и необъективно, приняты необоснованные решения, на обращения граждан были даны формальные и поверхностные ответы, все еще наблюдались нарушения в правилах приема, от всех руководителей структурных подразделений и подчиненных прокуроров было потребовано безусловное исполнение приказа "О повышении эффективности рассмотрения обращений в органах прокуратуры Азербайджанской Республики и приема граждан", еще большее совершенствование процесса рассмотрения обращений и работы по приему граждан, устранение всех негативных случаев в этой сфере, а также расширение использования возможностей новых информационных технологий.

В соответствии с поручениями и рекомендациями главы государства генпрокурор совместно с руководящим составом органов прокуратуры в разных регионах республики провел приемы граждан, а также принял меры по немедленному решению поднятых вопросов и обеспечению изучения обоснованных обращений.

Было отмечено, что несмотря на высокую требовательность и строгую принципиальность, в результате проверок в органах прокуратуры в отчетный период 31 сотрудник прокуратуры был привлечен к дисциплинарной ответственности, 16 из них были объявлены выговор и строгие выговоры, один работник был понижен в звании, восемь - освобождены от занимаемой должности, шесть - уволены из органов прокуратуры.

По словам Гаралова, в результате проведенных в течение многих лет реформ была осуществлена важная работа по обеспечению прозрачности в органах прокуратуры, разоблачению лиц, допустивших негативные случаи. Отметив, что роль прокуратуры в демократическом и правовом обществе окрепла, генпрокурор сказал, что в продолжение этих работ в прошлом году за совершение неподобающих работнику прокуратуры действий, осуществление деятельности, выходящей за рамки указанных в законодательстве полномочий, а также за несоблюдение сформировавшихся правил дисциплины в отношении ряда сотрудников прокуратуры были приняты серьезные меры. В частности, бывший прокурор Исмаиллинского района У.Аббасов и его бывший старший помощник Ф.Гулиев за получение взятки у двух предпринимателей в особо крупных размерах были арестованы на основе решения суда.

В то же время, в отчетный период было выявлено, что некоторые лица, которые работают в органах прокуратуры в качестве госслужащих, недобросовестно выполняли свои обязанности и выходили за рамки своих полномочий, пороча тем самым репутацию органов прокуратуры. В их отношении также были приняты соответствующие меры.