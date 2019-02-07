Старые традиции снова в моде - сетки, корзинки, бумажные или тканевые пакеты…

Рыночные тренды советского периода, наверное, вспомнят многие: известная "Авоська" - сумки в сетку, корзинки бумажные или тканевые мешки. Расставленные на витринах продукты продавались покупателям в бумажных пакетах, встретить продукцию, упакованную в пластиковую тару, было невозможно. Даже мусор, который люди выбрасывали в урну, был не в отдельных полиэтиленовых пакетах как сейчас, а в мусорных ведрах.

Сейчас же зашедший в магазины без каких-либо пакетов человек выходит оттуда с большим количеством полиэтиленовых пакетов, и мусор теперь выбрасывают не в ведрах, а в этих же полиэтиленовых пакетах.

На первый взгляд, этот используемый нами в бытовой жизни метод кажется нам очень удобным и эффективным. Мы с удовольствием используем эти бесплатные пакеты, не задумываясь о затратах на них. Мы не против, чтобы даже самый маленький продукт положили в отдельный пакет. Легкость пакетов добавляет им преимущества. Накопившиеся дома пакеты попадают затем на мусорку как отходы, а в лучшем случае сжигаются там.

Самая настоящая проблема, в которую мы сначала не вникаем, как раз таки после этого и начинается...

Эти легковоспламеняющиеся пакеты в ходе сжигания выбрасывают в атмосферу довольно вредные вещества, что приводит к дополнительным рискам для человеческого здоровья. Когда же эти пакеты смешиваются с землей, они остаются там долгое время, так как не распадаются естественным путем, что в конечном итоге загрязняет окружающую среду.

В последние годы, учитывая вред полиэтиленовых пакетов, который они несут для окружающей среды, многие страны мира начали ограничивать их использование и отдавать предпочтение бумажным пакетам.

В этой связи, самой эффективной мерой в этих странах стала продажа этих пакетов покупателям, поощряя тем самым использование ими бумажных и тканевых пакетов. Международная практика показывает, что после того, как полиэтиленовые пакеты стали платными, спрос на них уменьшился до 95%.

Отметим, что согласно принятому Парламентом Европы решению о защите окружающей среды, использование пластической продукции должно быть запрещено к 2021 году.

В ответ на эти призывы в США, Англии, Новой Зеландии уже используются бумажные пакеты. Тайвань, Кения, Уганда, Франция, Латвия и правительства множества других стран запретили использование полиэтиленовых пакетов. Недавно в Грузии также запретили использование пластиковой тары, целлофановых пакетов.

Несмотря на то, что в Азербайджане каких-либо конкретных ограничительных мер в связи с использованием пластиковой продукции не принимается, определенные инициативы уже появились.

90,6% респондентов опроса "Готовы ли вы к ограничению использования пластиковой продукции" выразили поддержку этой инициативе.

Суть инициативы, выдвинутой министерством экологии и природных ресурсов, заключается в том, чтобы ограничить использование в магазинах легких полиэтиленовых пакетов, которые имеют большую долю в загрязнении окружающей среды, предпочитать использовать бумажные пакеты, ввести оплату за полиэтиленовые пакеты, а также запретить очень легкий вид этих пакетов.

Эти инициативы МЭПР уже нашли свое отражение в виде предложений в Плане мероприятий по уменьшению негативного воздействия отходов пластической тары на окружающую среду. После принятия Плана мероприятий будет начата поэтапная реализация мероприятий с участием всех заинтересованных сторон.

В рамках начатой по инициативе МЭПР кампании по привлечению населения к работам по сбору и сортировке до сегодняшнего дня уже в 37 городах и районах были установлены до 153 контейнеров для сбора и сортировки пластиковой тары.

Член Общественного совета при МЭПР, член-корреспондент НАНА, профессор Ислам Мустафаев также заявил Trend, что призывает людей присоединиться к этой инициативе министерства.

Сказав, что реализация этой инициативы даст только положительные результаты, И.Мустафаев, считает, что пластическая тара, целлофановые пакеты играют свою роль в распространении определенных заболеваний:

"Во многих странах мира отказываются от этого. Азербайджан также присоединяется к этой тенденции. Если вы обратили внимание, заходя в некоторые магазины, предлагают бумажные пакеты. Люди должны уметь следить за собой. Мы не должны оставаться равнодушными к здоровью будущих поколений. Поэтому я поддерживаю предложение министерства и считаю, что общественность должна активно присоединиться нему".

По мнению специалиста, который считает хранение продуктов питания в целлофановых пакетах неправильным, длительное хранение продукта в полиэтиленовом пакете наносит вред человеческому здоровью.

Мустафаев считает использование бумажных пакетов для хранения продуктов более приемлемым. Он сказал, что в советский период такой опыт уже был, но затем эта традиция была позабыта.

Эксперт считает, что, учитывая все вышесказанное, продажа полиэтиленовых пакетов должна быть ограничена. Использование бумажных или тканевых пакетов вместо целлофановых более целесообразно.

По мнению Мустафаева, необходимо просвещать людей о вреде и последствиях использования пластической тары и целлофановых пакетов.