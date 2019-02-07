Десятки преступников экстрадированы в Азербайджан

Скрывавшиеся за рубежом 30 преступников экстрадированы в Азербайджан.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры, об этом в четверг сказал генпрокурор Закир Гаралов в ходе расширенного заседания коллегии, посвященного состоянию проделанных в 2018 году органами прокуратуры работ и обсуждению предстоящих задач. Заседание прошло при участии руководящего состава Центрального аппарата, Республиканской военной прокуратуры, прокуратуры Нахчыванской АР, военной прокуратуры Нахчыванской АР и прокуратур города Баку, а также военных районных (городских) и участковых прокуроров, передает Day.Az.

Было отмечено, что в результате эффективного сотрудничества Управления Генпрокуратуры по международным связям с соответствующими структурами иностранных государств совместно с министерством внутренних дел была произведена поимка и экстрадиция в Азербайджан 30 лиц, которые обвиняются в тяжких и особо тяжких преступлениях и долгое время скрывались от правосудия за рубежом. Также было обеспечено исполнение следственных поручений в связи с правовой поддержкой уголовных дел, следствие по которым продолжается.