Азербайджан разворачивает госпитали на границе с Грузией

В связи со сложившейся в последнее время неудовлетворительной эпидемиологической ситуацией в Грузии Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана проводит на погранично-пропускных пунктах соответствующие санитарно-профилактические мероприятия. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Как сообщили Trend в Госкомитете, ответственное за это дело Главное управление по организации работы таможенных погранично-пропускных пунктов предпринимает необходимые шаги для выполнения соответствующих обязательств.

Для еще большего усиления превентивных мер, принимаемых на пограничных с Грузией таможенных пунктах пропуска "Красный мост", "Садыхлы", "Беюк Кесик" и "Мазымчай", по приказу председателя ГТК Управлению медицинской службы Госкомитета также были даны соответствующие поручения. Согласно этому приказу, мобильный госпиталь и соответствующий медперсонал Управления медицинской службы были командированы на таможенные пункты пропуска, находящиеся на государственной границе с Грузией.

Отметим, что Управление медициской службы планирует провести на всех контрольно-пропускных пунктах, расположенных на границе с Грузией, конкретные мероприятия.

В рамках этих мероприятий, в первую очередь оказывается методическая поддержка в вопросе регулярной дезинфекции специальными средствами всех поверхностей, с которыми соприкасаются лица, въезжающие на территорию страны. В то же время, для защиты от эпидемии гриппа сотрудников таможни, которые напрямую контактируют с въезжающими на территорию таможни лицами, проводятся тренинги о правилах личной гигиены, а также вакцинация работников таможни от гриппа.

Согласно сообщению, мобильный передвижной госпиталь с двумя спальными местами Управления медицинской службы уже действует на таможенном посту "Красный мост" с пятого февраля. В мобильном госпитале будут оказывать профессиональную помощь гражданам, у которых проблемы со здоровьем, а в случае необходимости инфекционные больные будут переправлены в соответствующие структуры Минздрава. В то же время, в мобильном госпитале имеется возможность следить за двумя больными в постельном режиме.

Кроме того, планируется провести мероприятия для обеспечения оказания необходимой скорой медицинской помощи сотрудникам ГТК, несущим службу на пограничных контрольно-пропускных пунктах, а также лицам, пересекающим госграницу. Для этого Управление медицинской службы планирует организовать пункты первой медицинской помощи на всех пограничных контрольно-пропускных пунктах. Медпункты будут оснащены автоматическими дефибриляторами, оборудованием для оказания первой помощи, лекарственными препаратами и другими средствами для оказания первой медпомощи гражданам и работникам таможни в случае обнаружения проблем со здоровьем. Также врачи Управления медицинской службы ГТК будут проводить тренинги по оказанию первой медпомощи работающим на пограничных контрольно-пропускных пунктах таможенникам.