В Азербайджане раскрыто более 150 преступлений, связанных с умышленным убийством

В Азербайджане в прошлом году раскрыто 153 преступления, связанных с умышленным убийством.

Об этом, как передает Day.Az, в четверг на расширенном заседании коллегии, посвященном состоянию проделанной органами прокуратуры работы в 2018 году и предстоящим задачам, сказал генеральный прокурор Закир Гаралов, передает Trend со ссылкой на Генпрокуратуру. В заседании принял участие руководящий состав Центрального аппарата Генпрокуратуры, Республиканской военной прокуратуры, прокуратуры Нахчыванской Автономной Республики, Военной прокуратуры Нахчыванской Автономной Республики и Бакинской городской прокуратуры, районных (городских) и участковых военных прокуроров.

Было отмечено, что за отчетный период в результате совместных оперативно-следственных мероприятий, проведенных генпрокуратурой совместно с МВД и другими оперативными структурами, удалось раскрыть 153 из 159 преступлений, связанных с умышленным убийством, а также 69 происшествий, приведших к убийству двух и более лиц.