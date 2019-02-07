Закир Гаралов о ходе расследования уголовного дела в связи с событиями в Гяндже

Шесть уголовных дел, возбужденных в отношении 51 лица в связи с событиями в Гяндже, выделены в отдельное производство.

Об этом, как передает Day.Az, в четверг на расширенном заседании коллегии, посвященном состоянию проделанной органами прокуратуры работы в 2018 году и предстоящим задачам, сказал генеральный прокурор Закир Гаралов, передает Trend со ссылкой на Гепрокуратуру. В заседании принял участие руководящий состав Центрального аппарата Генпрокуратуры, Республиканской военной прокуратуры, прокуратуры Нахчыванской Автономной Республики, Военной прокуратуры Нахчыванской Автономной Республики и Бакинской городской прокуратуры, районных (городских) и участковых военных прокуроров.

Было отмечено, что по уголовному делу об актах насилия, совершенных группой лиц перед административным зданием Исполнительной власти Гянджи, о массовых беспорядках, сопровождавшихся вооруженным сопротивлением представителям власти, умышленном убийстве двух сотрудников полиции, находившихся при исполнении, в отношении 59 виновных лиц была избрана мера пресечения в виде ареста, один человек объявлен в розыск.

Гаралов также сказал, что шесть уголовных дел в отношении 51 лица выделены в отдельное производство и направлены в Гянджинский суд по тяжким преступлениям для рассмотрения.