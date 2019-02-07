В Губе прошло мероприятие, посвященное 100-летию создания органов безопасности в Азербайджане - ФОТО

В Губе в четверг прошло собрание на тему "100-летие создания органов безопасности в Азербайджане, роль и деятельность общенационального лидера Гейдара Алиева в органах безопасности", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Мероприятие прошло при совместной организационной поддержке Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана, Исполнительной власти Губинского района и Общественного объединения ветеранов органов спецслужб "Альянс".

Начальник Губинского районного отдела Службы государственной безопасности Эльдениз Нагиев рассказал об истории создания органов безопасности Азербайджана.

Было сказано, что 28 марта 1918 года в составе Генштаба министерства обороны Азербайджанской Демократической Республики был создан отдел разведки и контрразведки. Затем парламент АДР принял постановление о создании Организации по борьбе с контрреволюцией. Однако во время апрельских событий 1920 года вместе с другими государственными структурами АДР также прекратила свою деятельность и Организация по борьбе с контрреволюцией.

Нагиев сказал, что во время 25-летней деятельности общенационального лидера Гейдара Алиева в органах безопасности уделялось большое внимание чистке структуры от чуждых элементов, проведению политики национализации, выдвижению вперед национальных кадров.

"Назначение в 1967 году председателем Комитета государственной безопасности азербайджанца, а именно Гейдара Алиева, стало новой страницей в истории данного органа. В 1991 году еще большее усиление внутренних и внешних угроз после восстановления независимости, суверенитета Азербайджана, его признания большинством мировых стран, сделало необходимым реконструкцию системы национальной безопасности, и на базе Комитета государственной безопасности было учреждено министерство национальной безопасности", - добавил Нагиев.

Начальник отдела сказал, что сегодня в результате целенаправленной политики Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева Служба государственной безопасности продолжает свою деятельность на высоком уровне.

Глава Исполнительной власти Губинского района Зияд Алиев также рассказал о деятельности общенационального лидера Гейдара Алиева в органах спецслужб.

"Гейдар Алиев с момента начала службы в органах спецслужб положил начало новому этапу, который характеризуется отказом от незаконных репрессивных методов, реабилитацией бывших жертв репрессий", - добавил глава ИВ.

Ветеран органов спецслужб Алигейдар Дадашов сказал, что гордится работой в органах спецслужб.

По его словам, органы безопасности Азербайджана связаны с именем великого лидера Гейдара Алиева.

"Не только потому, что Гейдар Алиев был сотрудником органов безопасности и был руководителем высших структур. Ни один человек, работавший до и после Гейдара Алиева не смог сделать того же, что он", - сказал Дадашов.

Дадашов также сказал, что после того, как Гейдар Алиев стал руководить Азербайджаном, еще больше вырос авторитет органов безопасности, сотрудников этих органов.

Дадашов отметил, что как только Гейдар Алиев был назначен руководителем Комитета государственной безопасности, он отправил на обучение в города Советского союза сотни молодых людей из Азербайджана.

"Гейдар Алиев готовил эту молодежь не только для органов безопасности, но и для всех сфер народного хозяйства Азербайджана", - добавил Дадашов.

Дадашов сказал, что сегодня молодежь, работающая в органах безопасности Азербайджана, всегда должна быть готова защитить Родину и принести себя в жертву за нее.

Выступивший на мероприятии заместитель председателя Общественного объединения ветеранов органов спецслужб "Альянс" Азер Гараев сказал, что целью проведения мероприятия является напомнить о незаменимой роли общенационального лидера Гейдара Алиева в деятельности органов безопасности Азербайджана.

"Гейдар Алиев трудился не только на благо органов спецслужб, но и в целом на благо государства, нации. Гейдар Алиев трудился во имя Азербайджана. Сегодня в результате политики, проводимой продолжателем дела Гейдара Алиева - Верховным главнокомандующим, Президентом Ильхамом Алиевым, Азербайджан ускоренно развивается", - сказал Гараев.

В конце мероприятия был продемонстрирован фильм "Великий лидер".