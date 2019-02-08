В Азербайджане верблюд убил человека
8 февраля 2019 07:17 101
В Азербайджане верблюд убил человека. Трагический инцидент произошел в Хызинском районе в день землетрясения, передает Day.Az со ссылкой на qafqazinfo.az.
По информации, инцидент произошел в одном из отелей в поселке Алтыагадж. Испугавшееся подземных толчков животное напало на приблизившегося к вольеру Алибалу Алиева. Пострадавший с многочисленными травмами и укусами скончался.
По факту ведется следствие.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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