В Азербайджане верблюд убил человека. Трагический инцидент произошел в Хызинском районе в день землетрясения, передает Day.Az со ссылкой на qafqazinfo.az.

По информации, инцидент произошел в одном из отелей в поселке Алтыагадж. Испугавшееся подземных толчков животное напало на приблизившегося к вольеру Алибалу Алиева. Пострадавший с многочисленными травмами и укусами скончался.

По факту ведется следствие.