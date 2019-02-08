В Азербайджане верблюд убил человека

8 февраля 2019 07:17

В Азербайджане верблюд убил человека. Трагический инцидент произошел в Хызинском районе в день землетрясения, передает Day.Az со ссылкой на qafqazinfo.az.

По информации, инцидент произошел в одном из отелей в поселке Алтыагадж. Испугавшееся подземных толчков животное напало на приблизившегося к вольеру Алибалу Алиева. Пострадавший с многочисленными травмами и укусами скончался. 

По факту ведется следствие.

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