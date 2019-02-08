Вышел очередной печатный номер онлайн-газеты Azernews - ФОТО

8 февраля 2019 11:10

8 февраля вышла очередная печатная версия онлайн газеты AzerNews.
  
В новом номере газеты читайте:

  • Французская компания Total поможет привлечь инвестиции в проекты возобновляемой энергии,
  • В Азербайджане произошло землетрясение,
  • Обязательное медицинское страхование будет введено с 2020 года,
  • Всемирно известные музыканты соберутся в столице т.д.

AZERNEWS является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).

С онлайн-газетой Вы можете ознакомиться на сайте www.azernews.az

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