Вышел очередной печатный номер онлайн-газеты Azernews - ФОТО
8 февраля 2019 11:10 177
8 февраля вышла очередная печатная версия онлайн газеты AzerNews.
В новом номере газеты читайте:
- Французская компания Total поможет привлечь инвестиции в проекты возобновляемой энергии,
- В Азербайджане произошло землетрясение,
- Обязательное медицинское страхование будет введено с 2020 года,
- Всемирно известные музыканты соберутся в столице т.д.
AZERNEWS является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).
С онлайн-газетой Вы можете ознакомиться на сайте www.azernews.az