Вышел очередной печатный номер онлайн-газеты Azernews - ФОТО

8 февраля вышла очередная печатная версия онлайн газеты AzerNews.



В новом номере газеты читайте:

Французская компания Total поможет привлечь инвестиции в проекты возобновляемой энергии,

В Азербайджане произошло землетрясение,

Обязательное медицинское страхование будет введено с 2020 года,

Всемирно известные музыканты соберутся в столице т.д.

AZERNEWS является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).



С онлайн-газетой Вы можете ознакомиться на сайте www.azernews.az