В Азербайджане могут активизироваться вулканы - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ УЧЕНЫХ

Произошедшие пятого и шестого февраля в Шамахинском и Исмаиллинском районах землетрясения могут привести к активизации трех вулканов в Шамахе и одного грязевого вулкана в Гобустане.

Об этом, как передает Day.Az, сказал Trend в пятницу глава отдела грязевого вулканизма Института геологии и геофизики Национальной академии наук Азербайджана, доктор геолого-минералогических наук Адиль Алиев.

Учитывая, что мощные землетрясения влияют на активизацию вулканов, произошедшие в Азербайджане землетрясения могут активизировать такие вулканы, как "Демирчи", "Гызмейдан", "Гушчу" в Шамахе и "Шихзерли" в Гобустане, сказал Алиев.

"Если вулкан собрал всю свою энергию и активизировался, а также находится в радиусе 80-100 километров от эпицентра землетрясения, то возникшая во время этого стихийного бедствия напряженность может привести к извержению. Эти вулканы находятся близко к очагам землетрясения. Поэтому я не исключаю вероятность извержения вулкана. Возможно, что активизация не проявит себя в виде извержения, но в целом вулкан может активизироваться и извергать лаву", - отметил глава отдела грязевого вулканизма.

Напомним, что пятого и шестого февраля на территории страны были зарегистрированы пять землетрясений. Первое землетрясение было зафиксировано пятого февраля в 23:19 по местному времени в семи километрах южнее станции Пиргулу на территории Агсуинского района силой четыре балла. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 10 километров. Это землетрясение в эпицентре ощущалось силой в пять баллов, в окрестных районах - до 4,3 балла. Последнее землетрясение было зарегистрировано шестого февраля в 04:25 в девяти километрах южнее станции Пиргулу на территории Исмаиллинского района. Три из произошедших землетрясений ощущались.