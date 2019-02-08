К сведению желающих работать в бакинских школах

Управление образования города Баку завершило регистрацию по приему на работу в общеобразовательных учреждениях на должности заместителя директора, заместителя директора по воспитательной работе (организатор), руководителя начальной военной подготовки молодежи, психолога, руководителя организация детского единства, заведующего библиотекой (библиотекарь) и лаборанта.

Как сообщили Trend в Управлении образования города Баку, посредством портала http://musabiqe.baku.edu.az/ были зарегистрированы обращения 2 923 лиц, желающих работать на указанных должностях, передает Day.Az.

Прошедшие в соответствующем порядке регистрацию лица будут приглашены на следующий этап (тестовый экзамен) конкурса после проверки соответствия данных, введенных ими в электронное заявление.

Отметим, что согласно утвержденным соответствующим приказом министра образования "Правилам определения востребованности учителей в входящих в систему министерства образования Азербайджана общеобразовательных учреждениях и профессиональных лицеях, приема и распределения педагогических кадров", прием и распределение соответствующих кадров проводится в форме, установленной органом управления образованием.