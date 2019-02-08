Новый экологический проект от Run Group и Общества охраны природы - ФОТО - ВИДЕО

При поддержке компании Run Group и организационной поддержке Азербайджанского Общества охраны природы начались работы по реконструкции и благоустройству Дендрологического парка в Бинагадинском районе Баку.

На первом этапе работ, реализуемых в рамках экологических проектов Run Group, в парке, находящемся на балансе Общества охраны природы, состоялась акция посадки деревьев. В акции также приняли участие директор Run Group Ирана Талышханова и председатель Общества охраны природы Зураб Исрафилов.

В рамках акции в парке, проектированном в 2016 году, было посажено около 500 саженцев. Среди них саженцы Эльдарской сосны, ханского платана и других видов деревьев, включенных в "Красную книгу".

Компания Run Group вот уже 5 лет сотрудничает с Обществом охраны природы. В рамках этого сотрудничества уже реализовано несколько экологических проектов, направленных на обогащение природы Азербайджана, защиту экологии. Благодаря этому сотрудничеству ежемесячно в Баку, а также в Имишлинском, Хачмазском, Лянкяранском и других районах посажены тысячи деревьев различных видов. В целом, в рамках сотрудничества Run Group с Обществом охраны природы по стране посажены десятки тысяч деревьев.

Напомним, что Общество охраны природы было создано в 1967 году выдающимся ученым-почвоведом, общественно-политическим деятелем, академиком Гасаном Алиевым. После кончины академика обществом руководил Сабир Исрафилов, а с 2017 года его работу продолжает председатель общества Зураб Исрафилов.

Напомним, что компания Run Group, привлекающая инвестиции в основном в ненефтяной сектор страны, продолжает добиваться успехов в различных областях. Компания своими проектами стремится внести вклад для того, чтобы развивающийся Азербайджан вошел в число самых передовых стран мира. С этой целью компания установила тесные международные отношения с влиятельными компаниями, фондами, научными и образовательными учреждениями нескольких стран мира и в настоящее время реализует масштабные проекты в сфере строительства, туризма, здравоохранения, медиа, киноиндустрии и в социальной, а также экологической сфере в Азербайджане.

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