В Азербайджане проводится массовая вакцинация животных - ФОТО

В Азербайджане продолжаются мероприятия по обеспечению эпизоотической стабильности и предотвращению зоонозных инфекций. С этой целью с первых дней 2019 года, в соответствии с "Планом профилактических, диагностических мероприятий", Государственная ветеринарная служба при министерстве сельского хозяйства Азербайджана проводит мероприятия по профилактической вакцинации от инфекционных заболеваний, диагностическому обследованию, дегельминтизации, дезинфекции, дезинсекции и другие.

Как сообщили Trend в Государственной ветеринарной службе, в Гаджигабульском районе, который охватывает 25 сел и пять поселков, эпизоотическое положение стабильное. Для сохранения этой стабильности в Гаджигабульском районе, как и во всей стране, с первых дней 2019 года были начаты профилактические мероприятия против особо опасных заболеваний среди животных. В районе, в котором имеется 39 242 головы крупного рогатого скота, 137 706 голов мелкого рогатого скота, 600 голов непарнокопытных, 1530 собак и 219 840 птиц, профилактические мероприятия и обследования проводятся как на частных, так и на фермерских хозяйствах, передает Day.Az.

Ветеринарное управление Государственной ветеринарной службы по Гаджигабульскому району проводит вакцинацию в восьми участковых ветеринарных пунктах с соблюдением режима "холодной цепи". Вакцинация производится за государственный счет, на бесплатной основе. С начала года и до сегодняшнего дня на разных частных и фермерских хозяйствах от сибирской язвы были привиты 30 365 голов крупного рогатого скота, 508 голов непарнокопытных. 490 собак были привиты от бешенства. Наряду с этим, у 1520 голов крупного рогатого скота были взяты образцы крови для проверки на наличие у них бруцеллеза. Также был продезинфицирован участок, площадью 1700 квадратных метров. Планируется завершить эти мероприятия к концу февраля.

В рамках проведенных мероприятий специалисты проинформировали собственников хозяйств об острых инфекционных заболеваниях, рекомендовали им строго соблюдать санитарные правила.

Далее в соответствии с эпизоотическим планом мероприятий в Гаджигабульском районе будут проведены мероприятия профилактической вакцинации против болезни Ньюкасла у домашних птиц, болезни ящура, нодулярного дерматита, лептоспироза у крупного рогатого скота, сибирской язвы, цветочной болезни, лептоспироза у мелкого рогатого скота. Также планируется вакцинация лошадей от болезни "манго" (маллеинизация).

Отметим, что в 2018 году против болезни ящура в районе вакцинацию прошли 38 578 голов крупного рогатого, 133 201 - мелкого рогатого скота, 552 головы непарнокопытных, 38 511 голов крупного рогатого скота - против инфекционного нодулярного дерматита, 5155 голов крупного рогатого и 11 621 голова мелкого рогатого скота - против лептоспироза, 108 379 голов мелкого рогатого скота - против цветочной болезни. Также 38 967 голов мелкого рогатого скота были привиты вакциной "Рев-1", 7060 голов крупного рогатого скота - вакциной "штамм-19" против бруцеллеза, 3490 собак были привиты от бешенства, 350 834 птиц - от болезни Ньюкасла.

В то же время, в течение прошлого года с целью выявления среди животных бруцеллеза и предотвращения распространения заболеваний у 7549 голов крупного рогатого скота были взяты и исследованы пробы крови.

В соответствии с утвержденным планом действий на частных и фермерских хозяйствах на территории района были проведены профилактические дезинфекционные работы на территории площадью 35 306 тысяч квадратных метров, а на территории площадью 1 174 тысячи квадратных метров - принудительные дезинфекционные работы.

Государственная ветеринарная служба сообщает, что районные (городские) управления ветеринарии обеспечены ветеринарными препаратами, необходимыми средствами и оборудованием.

В настоящий момент эпизоотическая ситуация в стране в связи с особо опасными заболеваниями стабильная.