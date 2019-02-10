Леонардо ДиКаприо и другие звезды Голливуда в Баку - ФОТО
10 февраля 2019 19:00 255
Молодой графический дизайнер Бахаддин Маммедли, о котором Day.Az уже рассказывал, продолжает делиться на своей странице в Instagram интересными коллажами. В его работах известные актеры появляются на улицах Баку. Эти работы очень полюбились пользователям соцсетей и то и дело мелькают в их лентах.
Day.Az представляет последние работы Бахаддина, которые точно не оставят вас равнодушными:
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