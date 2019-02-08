В Азербайджане пройдет онлайн пробный экзамен по приему в вузы

8 февраля 2019 18:21

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет онлайн пробный экзамен по I и II этапам приемных экзаменов в вузы, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ГЭЦ, передает Day.Az.

На этих пробных экзаменах будут использоваться новые тестовые задания.

В целом, планируется провести пять пробных экзаменов.

Пройти регистрацию на экзамен можно будет в ближайшие дни. Регистрация будет проходить в заранее объявленное время. Экзамен также будет проходить в определенную дату и время, стоимость участия на экзамене - 3 маната.

Оплата участия в онлайн-экзаменах, размещенных на портале http://otk.az, будет осуществляться посредством пластиковой карты и через терминалы Milliön.

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