"Мой Баку": прогулка по городу фонтанов - ФОТО

Баку - город фонтанов. С этим никто не сможет поспорить. Даже те, кто приехал сюда впервые, погуляв по азербайджанской столице, согласятся с таким утверждением.

Закономерно начать прогулку с Площади фонтанов. Названа она была так после реконструкции Парапета в начале 90-х. Тогда здесь впервые появились фонтаны, достаточно громоздкие и массивные, из-за чего в парке, занимающем большое пространство, не оставалось места для движения гуляющих толп. Особенно тесно было по вечерам, когда сюда стекался весь город. После последней реконструкции, завершившейся в 2010 году, массивные сооружения были удалены, а на площади появились несколько оригинальных фонтанов, очень мило вписавшихся в окружающее пространство, разнообразных по архитектуре и интересных по замыслу. Особенно популярен среди любителей фотографироваться фонтан со сверкающими металлическими шарами, который бакинцы в шутку называют "черная икра". Много поклонников у фонтана с бегемотиками. А сюрреалистичная композиция с лаково стекающей по черному мрамору водой не может не захватить воображение.

Фонтан "Три грации" знаком каждому. Три стилизованные женские фигуры из черного камня собраны в групповую композицию, прекрасно вписывающуюся в ландшафт одного из старейших садов столицы. Ныне это сад Хагани, но все продолжают называть его по старинке Молоканским садом. Фонтан появился в парке после Второй мировой войны. Считается, что три грации олицетворяют три стихии: солнце, воду и воздух. Парк неоднократно перестраивался, расширялся. В 90-х годах прошлого века скульптура вдруг пропала, но после очередной реконструкции Молоканского сада фонтан "Три грации" вернулся на свое законное место.

Этот замечательный фонтан появился в Филармоническом (Губернаторском) парке после последней реконструкции и сразу всех удивил. Располагается он в центре ажурной композиции из белых арок, лесенок, фигурных перил и "кружевных" скамеек. Композиция полностью соответствует той музыке, которая звучит здесь в теплое время года, когда фонтан рассыпает хрустальные брызги и восхищает подсветкой. В эти вечера посмотреть и послушать это чудо приходят тысячи бакинцев и гостей нашего города. Музыка здесь звучит исключительно классическая, никакой попсы. Согласитесь, что-то иное в подобном месте звучало бы как кощунство. Фонтан спроектирован, как и весь парк, французской компанией "Inter Art". Он крупный, роскошный, изобилует архитектурными формами, с вензелями и позолотой.

Отдельного разговора заслуживает фонтан "Лебеди". Этот старый фонтан, исчезнувший в начале 90-х, был возвращен бакинцам в августе прошлого года по инициативе Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой.

Фонтан, созданный под вдохновением от поэмы "Семь красавиц" Низами Гянджеви и одноименного балета Гара Гараева и состоящий из семи скульптур лебедей, стал символом бакинского бульвара. Построен он был по проекту архитекторов Вадима Шульгина и Гасанаги Меджидова в 60-х годах прошлого века и в дальнейшем постоянно дорабатывался. Первоначально это был бассейн, в котором "плавали" лебеди, а в 80-х годах ансамбль дополнился фонтаном и подсветкой. В рамках проекта, реализованного при поддержке Фонда Гейдара Алиева, на территории был построен бассейн, установлены 16 фонтанных опор, а из природных камней скульптором Мардом Суджеддиновым были высечены семь лебедей. Причем, нынешние скульптуры по форме были максимально приближены к варианту 60-годов.

Наверное, не многие знают, что один из новых символов Баку - многоцветный шпиль у метро "Кеорглу", это фонтан. Расположен парк "Авов" далеко от центра и спальных районов, поэтому тут бывает немного посетителей. Но увидеть это чудо стоит. "Алов" открылся в 2011 году и с тех пор поражает воображение гостей города, въезжающих в столицу из аэропорта. Когда на горизонте вдруг появляется светящийся шпиль в цветах азербайджанского флага. Центром парковой композиции является музыкальный фонтан "Алов-биллур". Этот фонтан дал парку название.

Высота комплекса составляет 60 метров, 10 из которых - высота постамента, выполненного в форме округлого холма. Фонтан "Алов" выполнен из хрусталя и нержавеющего металла английского, немецкого и американского производства, музыкальная подсветка создана итальянскими специалистами. Эта конструкция может выдержать 9-балльное землетрясение! Комплекс с аудио- и видеосистемой освещается лазерными прожекторами и управляется посредством автоматизированной системы. Шпиль олицетворяет собой символ Баку - язык пламени, изготовленный из нержавеющей стали. И правда, когда шпиль фонтана вспыхивает, создается ощущение реального столба пламени. На фоне вечернего неба впечатление особенно захватывающее.

А этот фонтан нежен и грациозен, как девушки Баку. Называется он "Белые лилии" и располагается на проспекте Нефтяников, напротив здания Государственного театра кукол им. А.Шаига. Он сооружен в 2008 году. По краю чаша фонтана очень красиво выложена перламутровой плиткой. "Белые лилии" прячутся среди деревьев, если направляться на бульвар со стороны Площади фонтанов, можно даже их не заметить и пройти мимо. Но кто уже знаком с этим местом, никогда не упускает случая войти под сень раскидистых деревьев, посидеть на скамейке и послушать шум воды, любуясь чудесным творением рук человеческих.

А этот фонтан пока что удерживает, по оценкам горожан, статус самого необычного в Баку. Их два - по обоим концам "Зимнего бульвара". Когда входишь в парк со стороны площади Физули, сразу бросается в глаза необычный фонтан. Такой же радует глаз и при входе со стороны Дворца Гейдара Алиева. Фонтан установлен на уровне земли и бьет прямо из-под плит. Он находится внутри "арены", окруженной амфитеатром круговыми скамьями. Очень оригинальное и необычное решение. В летний период бьющие из-под земли прохладные струи - это прекрасное спасение от абшеронского зноя. Не случайно местная ребятня любит поплескаться под этим "душем". А в холодное время года, когда фонтан отключен, на его территории гоняют в футбол.

Невозможно представить Баку и без фонтана-памятника "Бахрам Гур", расположенного напротив Бакинского фуникулера. Установлен памятник в 1959 году по проекту заслуженного художника Азербайджана Горхмаза Суджаддинова. В середине сентября 2007 года памятник "Бахрам Гур" был перемещён для реставрации в фонд Союза художников Азербайджана и через три месяца возвращен на прежнее место. Открытие отреставрированного фонтана и памятника состоялось 15 декабря 2007 года.

Сегодня мы рассказали лишь о нескольких фонтанах Баку. Но на самом деле их десятки, и каждый по-своему интересен и уникален. Охватить все просто невозможно, но мы постараемся еще вернуться к этой теме и продолжить прогулку по удивительному городу фонтанов - Баку.

Лала Мамедова