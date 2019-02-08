Азербайджан введет новые профстандарты

В Азербайджане до 2030 года будут подготовлены новые профстандарты по приоритетным профессиям.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты, важное место в "Стратегии занятости Азербайджана на 2019-2030 годы", утвержденной распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 30 октября 2018 года, занимает повышение навыков рабочей силы и конкурентоспособности. С этой целью среди мероприятий, отраженных в документе, числится подготовка профессиональных стандартов. В качестве одной из целей в связи с осуществлением стратегии, до 2030 года предусматривается подготовка профессиональных стандартов по всем приоритетным профессиям, существующим на рынке труда, передает Day.Az.

Также в соответствие со стратегией, одной из главных целей является создание механизма регулярного обновления профессиональных стандартов, подготовка куррикулумов в профессиональном образовании на основе профессиональных стандартов.

Профессиональные стандарты играют базовую роль в организации подготовки кадров в соответствие с требованиями рынка труда, в повышении качества рабочей силы. В Азербайджане на основе опыта передовых стран с участием международных экспертов и местных специалистов были подготовлены и переданы в пользование работодателей 289 профессиональных и 63 квалификационных стандарта по различным сферам экономики.