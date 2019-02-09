Презентация бренда Mirana Atelier Alta Moda и красочное дефиле Back to Edem в Баку - ФОТО

В Four Seasons Hotel Baku состоялась презентация нового бренда Mirana Atelier Alta Moda и дебютный показ Haute Couture талантливого молодого дизайнера Мираны Гумбатовой - красочной коллекции вечерних платьев ручной работы под названием Back to Edem, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Праздничный вечер собрал представителей искусства, индустрии моды, дипломатических миссий, творческой интеллигенции и молодежи.

Мода - это искусство! С ее помощью человек получает возможность управлять своим внешним видом, выражать свой имидж и чувства, укреплять самосознание, удовлетворять эмоциональные потребности, производить впечатление на других. Постепенно различные направления в моде стали ассоциироваться с определенными стилями жизни или ролями людей в обществе. Мода являет собой не только те визуальные образы, которые нам демонстрируют на мировых подиумах. Это понятие гораздо шире и объемнее, чем на первый взгляд может показаться. Моду нужно уметь превозносить и ставить на пьедестал. Лицо моды нашего поколения - это индивидуальность, и люди всё чаще выбирают эксклюзивный пошив. И в этом особенная роль принадлежит молодым дизайнерам, которые всегда привносят свежее дыхание в индустрию моды, создают модели с учетом требований сегодняшнего образа жизни и вкусов. При этом каждый дизайнер добавляет что-то свое, например, драматизм или футуризм, классику или модерн, экстравагантность или сдержанность, современные технологии или ретро, главное - реализуя свои идеи и фантазии сквозь призму личностного видения и мироощущения.

Для молодого дизайнера Мираны Гумбатовой, которая обучалась в Москве и Милане, мода как произведение искусства действует на нас с помощью красоты, а красота призвана дарить людям радость, эстетическое удовольствие, вдохновлять на лучшее и гармонизировать человека. Mirana Atelier Alta Moda - это ателье высокой моды и именно к этому стремится талантливый дизайнер.

"С детства у меня большой интерес к миру моды, особенно, к вечерним платьям. Всегда хотела этим заниматься и создавать свои эксклюзивные коллекции, наконец, удалось воплотить свою мечту в жизнь. В моей дебютной коллекции отражены все мои идеи, мечты и желания, которые копились годами и ждали своего часа воплощения. Название Back to Edem (Возращение в Эдем) выбрано не случайно и связано с моей первой работой, в которой постаралась воплотить своеобразное зарождение мира - стилизацию на тему Адама и Евы, разрисовав вручную текстильными красками эти образы на созданном платье. Поэтому созданная коллекция стала воплощением этой идеи - платья с цветочными мотивами, бабочками и перьями, ассоциирующиеся с райскими птицами. Я постаралась сделать то, что мне нравится, отразив в коллекции свою душу, характер и идеи. Все эти платья ручной работы, в единственном экземпляре, эксклюзивные, созданные из особых тканей и росписей отражают высокую моду", - сказала Trend Мира Гумбатова, которая черпает свое вдохновение от путешествий, архитектуры и живописи, пейзажей и окружающего мира. В ближайшее время она собирается запустить линию изготовления свадебных платьев.

Мир высокой моды, представленный в коллекции Back to Edem, вызвал овации зрителей. Дефиле было представлено в очень интересной и оригинальной форме, в сопровождении шоу-балета NERO, которые в своих танцевальных номерах отражали сущность различных платьев коллекции. Например, это были танцы цветов, бабочек, Адама и Евы.

В коллекции дизайнер воплотила свое видение моды и женской красоты, сделав акцент на вечерних моделях и крое. В коллекции представлены платья из тканей, произведенных итальянскими и французскими текстильными фабриками, которые вот уже несколько поколений сотрудничают с дизайнерами мирового масштаба, в том числе и с известным дизайнером Зухаиром Мурадом. Некоторые ткани в коллекции создавались по эскизам самой Мираны и производились по эксклюзивному заказу. Также в коллекции были задействованы ткани английских производителей в Индии, которые создают свою продукцию исключительно вручную. Одним из самых интересных моментов в коллекции стало то, что все художественные приемы на платьях Мирана изобразила вручную.

Аплодисменты гостей, цветы, добрые слова пожеланий будущих успехов Миране стали ярким завершением вечера.