В Кюрдямире опрокинулся Hyundai, есть пострадавшие

9 февраля 2019 11:18

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Кюрдамирском районе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, ДТП произошло на участке автомобильной дороги Агсу-Кюрдамир-Бахрамтапа, проходящем через село Уджарлы.

В результате потери управления автомобиль Hyundai опрокинулся, находящиеся в машине жители района Васиф Ариф оглу Самедов 1988 г.р. и Ниджат Шариат оглу Джабиев 1994 г.р. получили травмы различной тяжести.

Раненые были помещены в Кюрдамирскую центральную районную больницу.

По факту ведется расследование.

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