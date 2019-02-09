В Кюрдямире опрокинулся Hyundai, есть пострадавшие

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Кюрдамирском районе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, ДТП произошло на участке автомобильной дороги Агсу-Кюрдамир-Бахрамтапа, проходящем через село Уджарлы.

В результате потери управления автомобиль Hyundai опрокинулся, находящиеся в машине жители района Васиф Ариф оглу Самедов 1988 г.р. и Ниджат Шариат оглу Джабиев 1994 г.р. получили травмы различной тяжести.

Раненые были помещены в Кюрдамирскую центральную районную больницу.

По факту ведется расследование.