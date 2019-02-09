В Кюрдямире опрокинулся Hyundai, есть пострадавшие
9 февраля 2019 11:18 165
Дорожно-транспортное происшествие произошло в Кюрдамирском районе.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, ДТП произошло на участке автомобильной дороги Агсу-Кюрдамир-Бахрамтапа, проходящем через село Уджарлы.
В результате потери управления автомобиль Hyundai опрокинулся, находящиеся в машине жители района Васиф Ариф оглу Самедов 1988 г.р. и Ниджат Шариат оглу Джабиев 1994 г.р. получили травмы различной тяжести.
Раненые были помещены в Кюрдамирскую центральную районную больницу.
По факту ведется расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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